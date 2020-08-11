Osmanlı desenleri kıyafetlere yansıdı Osmanlı Dönemi'nin güzel sanatları hat, ebru, tezhip ve minyatür DeFacto 2020 Yaz Osmanlı Koleksiyonu'na yansıdı.

Osmanlı Dönemi'nin güzel sanatları hat, ebru, tezhip ve minyatür DeFacto 2020 Yaz Osmanlı Koleksiyonu'na yansıdı. Koleksiyon, kadın ve erkek tasarımlarından oluşuyor.

DeFacto, Osmanlı Dönemi'nin en güzel eserlerinden esinlenerek yepyeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Hat, ebru, tezhip ve minyatür sanatından ilham alınarak hazırlanan koleksiyon kadın ve erkek tasarımlarıyla; tişörtten gömleğe, kaftandan, eteğe, elbiseden bağcıklı pantolonlara kadar birçok kıyafet üzerinde yerini aldı. Ebru Sanatçısı Ezgi Turan, Hattat Canan Turcan ve Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Ayşe Sözdemir'in imzasıyla hazırlanan desenlerden oluşan DeFacto Osmanlı Koleksiyonu'nun, tüm mağazalar, DeFacto mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA