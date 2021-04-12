"Osmanlı'dan Yansımalar" tezhip sergisi Başakşehir'de sanatseverlerle buluştu

Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Beyazıt dönemlerini yansıtan "Osmanlı'dan Yansımalar" tezhip sergisi, Başakşehir'de ziyarete açıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Beyazıt dönemlerini yansıtan "Osmanlı'dan Yansımalar" tezhip sergisi, Başakşehir'de ziyarete açıldı.

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sergide Fatih ve Beyazıt döneminden esinlenilmiş eserlerin yer aldığını belirterek, "Bugün yapmış olduğumuz faaliyetin özünde şu var: Eğer biz tarihimizi sağlamlaştıramazsak, köklerimizi gelecek nesillere çocuklarımıza anlatamazsak, o zaman gerçekten sağlam bir kültürümüz, sağlam bir geleceğimiz olmaz." dedi.

Sergi küratörü Büşra Keleş de Başakşehirli 30 kadının bu sergiyi açtığını söyledi.

Keleş, eserlerde gerçek altın kullanıldığını belirterek, "Osmanlı sanatlarımız dönem itibarıyla nasıl icra edildiyse, aynı ruh haline ulaşmak, aynı manevi seviyeye ulaşmak bizim idealimiz diyebilirim." dedi.

Sergide, 30 kadın tezhip sanatçısının, tezhip ve Ali Üsküdari çiçeklerinin reprodüksiyonundan oluşan ve altın kullanılan 40 eseri yer alıyor.

Sergi, 25 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı