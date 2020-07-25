Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlanıyor
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Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlanıyor

Edirne'de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı.

25.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:17

Edirne'de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı.

Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve kallavi kurabiye gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yaşatıyor.

Kentteki bir şekerleme firmasının müdürü Pınar Karaca, AA muhabirine, bayram dolayısıyla üretim kapasitelerini iki katına çıkardıklarını söyledi.

İmalathanelerinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karaca, "Osmanlı'dan Edirne'ye miras tarihi lezzetleri geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Bayram dolayısıyla yoğun bir dönem geçiriyoruz. Bayram sofralarını tatlandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Osmanlı'dan miras saray tatlılarının ilgi gördüğünü ifade eden Karaca, ürünlerini doğallığından ve kaliteden ödün vermeden ürettiklerini ifade etti.

Edirne'nin tarihi lezzetlerini tüm Türkiye'ye ulaştırmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Karaca, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen ve temizlik kurallarına büyük bir önem veriyoruz. Geleneksel lezzetlerin bayram sofralarını şenlendirmesi için herkesi bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlanıyor

Kaynak: AA

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