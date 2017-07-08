Osmanlı'dan İngiltere'ye...

Avrupa'dan bir süredir ciddi teklifler alan Osmanlıspor'a en yüksek rakamı West Ham United teklif etti.



Osmanlıspor, 2 sezon önce 300 bin Euro'ya aldığı 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Premier Lig ekibiyle 8.5 milyon Pound karşılığında el sıkıştı.



Başkent ekibi, N'Diaye'nin satışından kasasına tamam 40 milyon TL koyacak.



Pazartesi günü bu transferin resmiyete dökülmesi beklenirken, N'Diaye önümüzdeki sezon teknik direktör Slaven Bilic ile çalışacak.



(Fanatik)