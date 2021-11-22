Osmanlı'dan günümüze Türk Yahudileri - Haberler
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Osmanlı'dan günümüze Türk Yahudileri

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ile Türkiye'deki Yahudiler ve yaşamları merak konusu oldu.

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ile Türkiye'deki Yahudiler ve yaşamları merak konusu oldu. Galata Kulesi'nin hemen yakınında yer alan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Türk Yahudilerinin tarihine ışık tutuyor. İstanbul'un en büyük sinagogu Neve Şalom'la bitişik olan müzede, 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya Türkiye'deki Yahudilerin tarihini ve kültürünü DW Türkçe'ye anlattı.

Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKKYPG bayrağı astılar

Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar

 Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak

Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak

 Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

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