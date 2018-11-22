Osmanlı Çileği Yeni Bir Çeşit Olarak Bitki Literatürüne Girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üretilen, pembe rengi, aroması ve kokusu dolayısıyla rağbet gören Osmanlı çileği, tescil işlemleri sonucu çilek çeşidi olarak bitki literatüründe yerini aldı.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belediyeye fide üretici belgesi vermesi sonrası Osmanlı çileğinin tescil işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışma sonrası çileğin yapı ve biçim araştırmalarıyla hazırlanan teknik raporun Bakanlığa gönderildiği aktarılan açıklamada, inceleme sonrası Osmanlı çileğinin tescilli olarak üretim ve satış hakkının belediyeye verildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Osmanlı çileğinin morfolojik karakter tespiti, çiçeklenme ve hasat dönemleri kontrol ve tespitleri 2017 yılında 3, 2018 yılında da 2 kez Tarım ve Orman Bakanlık Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'ne yaptırıldı. 26 Ekim 2018'de ilgili 6 resmi kuruluş temsilcisinin katıldığı 'Meyve Tescil Komitesi' toplantısında Osmanlı çileği, tescil edilen meyveler arasında 1393. sıra numarası ile çilek çeşidi olarak bitki literatüründe yerini aldı."

Osmanlı çileği

İlçenin Delihakkı mevkisinde Ereğli Belediyesi'ne ait 2 dekarlık alandaki fide üretim tesisiyle yurt içinden ve dışından yoğun rağbet gören Osmanlı çileğinin üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede sadece 3 köyde 8-10 aile tarafından üretilen Osmanlı çileği, kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor.

Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün bir çeşit olarak meydana gelen ürünün yaygınlaştırılması amacıyla, üretim sonrası 338 kişi ile çeşitli kurum ve kuruluşlara 15 bin 210 adet Osmanlı çileği fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı.