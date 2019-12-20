Osmanlı Çileği'ne Ereğli sahip çıktı

20.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:15

Ereğli Kaymakamlığı Osmanlı çilek üretimini arttırarak sürdürmek için seferberliğini sürdürüyor.



Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Mili Eğitim İlçe Müdürlüğü, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği'nin Ereğli Demir Çelik işbirliğiyle yürüttüğü Osmanlı Çileğini koruma, yetiştiriciliğini teşvik projesi, 3 yıl uzatıldı.



'Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün' projesi protokol Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Günaydın, Milli Eğitim İlçe Müdürü İsmail Aksoy, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya arasında imzalandı.



Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu projeyi güzel ve büyütülebilir bir proje olarak gördüğünü ve yakından takip ettiğini belirtti. Fide dağıtımı yapılan ailelerden gelen olumlu geri bildirimlerin özellikle memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, "Her zaman anlatıldığı üzere Ereğli'de Osmanlı Çileği üretiminin çok daha fazla olduğu geçmişteki gibi şehir merkezinin çilek koktuğu günlere erişmeyi umuyorum. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olarak Tarım ve Orman ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüklerimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da projeye tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Çorumluoğlu projenin başarısı için üç yılın sonunda herhangi bir kurumsal desteğe gerek kalmadan işleyen bir sistemin oluşturulacağını sözlerine ekledi.



Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral da proje ortaklarına bugüne kadar yürütülen başarılı bir çalışmayı güzelce neticelendirmek için projeyi 3 yıl daha uzattıklarını söyledi. Bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayan projesi çok önemsediklerini belirten Oral, yeni dönemde proje kapsamında elde edilen kazançların, sürdürülebilir olması için desteklerinin devam ettiğini belirtti.



Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün projesinin ilk döneminde öncelikle bölgeden temin edilen yerli Osmanlı Çileği fideleri kültür laboratuvarlarında çoğaltılarak türün korunması için çalışmalar yürütüldü. Üretim alanı olarak belirlenen araziler, toprak zenginleştirmeyle ekime elverişli hale getirildi. Damla sulama sistemi kuruldu ve laboratuvarda elde edilen fidelerin çoğaltımına başlandı. Arazide metruk halde bulunan ilkokul binası eğitim salonuna dönüştürüldü ve fidelerin korunabilmesi için soğuk hava odası tesis edildi. Çoğaltılan fidelerin bir bölümü bölgedeki gönüllü çiftçilere dağıtılmak üzere ayrılırken bir bölümü ise arazide ekilerek daha verimli çilek üretiminin nasıl sağlanabileceği konusunda çalışmalar gerçekleştirildi. 2018 yılında ilgi duyan çiftçilere yetiştiricilik eğitimi verildi ve 20 aileye kendi arazilerine dikmek üzere fide dağıtıldı. Talebin yoğun olduğu ancak arzın giderek azaldığı bu ürüne dikkat çekmek, yetiştiricileri teşvik etmek, doğru üretim teknikleriyle işin yapılmasını sağlamak amacıyla iletişim ve eğitim faaliyetleri yürütüldü. Projede ilk meyve hasadı fide dağıtım töreniyle birlikte 2018 yılında yerel kamu, yerel basın ve halkın katılımıyla proje alanında gerçekleştirildi. 2019 yılında da proje alanındaki üretim faaliyetleri devam etti.



Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün Projesi 2018 yılında MediaCat Dergisi tarafından düzenlenen Felis Ödülleri'nde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ile finans-ekonomi alanında olmak üzere iki mükafat aldı. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği'nin (İDA) düzenlediği PRİDA İletişim Ödülleri'nde ise sürdürülebilirlik iletişimi ve yerel değerler kategorileri olmak üzere iki ödüle layık görüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA