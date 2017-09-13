Osmanlı Çeşmeleri Yeniden Akacak

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma 51 tarihi çeşme restore edilerek suya kavuşturulacak.



Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, köprülerin yanında, Safranbolu için önemli kültür yapılarından olan ve uzun süredir bakımsız olan çeşmelerden yeniden su akacak.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışma ile Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde olan çeşmelerin restorasyonlarına kısa sürede başlanacağını söyledi.



Safranbolu'daki tarihi dokunun vazgeçilmez parçalarından bir tanesinin de çeşmeler olduğunu ifade eden Ürkmezer, çalışma kapsamında 51 tarihi çeşmenin restore edileceğini ve yeniden su ile buluşturulacağını belirtti.