Osmanlı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi yapıldı Nevşehir Belediyesi tarafından yağmur suyu hattı döşemesi tamamlanan Osmanlı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başlattığı 2. Büyük altyapı hamlesi ile birlikte bu yıl içerisinde milyonlarca liralık bir yatırımla şehrin birçok noktasında altyapı ve sıcak asfalt serimi yapan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Meteris Meydanı ile Fişekçioğlu Camii arasındaki Osmanlı Caddesi'ne ilk kez yağmur suyu hattı döşeyerek bölgeyi sağlam bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi, hafta sonu yoğun bir mesai ile sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi.

Osmanlı Caddesi'ne yaklaşık 800 metre sıcak asfalt serimi yapan belediye ekipleri,bu sayede daha önce parke taş kaplı yolda konforlu ulaşımı sağladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının hazırlanan program çerçevesinde farklı mahallelerde devam edecek.

Kaynak: Bültenler