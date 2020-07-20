Osmanlı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi yapıldı
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Osmanlı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından yağmur suyu hattı döşemesi tamamlanan Osmanlı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Osmanlı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi yapıldı
20.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:11

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başlattığı 2. Büyük altyapı hamlesi ile birlikte bu yıl içerisinde milyonlarca liralık bir yatırımla şehrin birçok noktasında altyapı ve sıcak asfalt serimi yapan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Meteris Meydanı ile Fişekçioğlu Camii arasındaki Osmanlı Caddesi'ne ilk kez yağmur suyu hattı döşeyerek bölgeyi sağlam bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi, hafta sonu yoğun bir mesai ile sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi.

Osmanlı Caddesi'ne yaklaşık 800 metre sıcak asfalt serimi yapan belediye ekipleri,bu sayede daha önce parke taş kaplı yolda konforlu ulaşımı sağladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının hazırlanan program çerçevesinde farklı mahallelerde devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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