Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Belgelerinde Halep kitabının tanıtımı ve sergi açılışı yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Belgelerinde Halep kitabının tanıtımı ve sergisi, Gaziantep Savaş ve Milli Mücadele Müzesinde açıldı. Kitap tanıtımı ve sergi açılışına kitabı hazırlayan Süreyya Atilla Sağlamçubukçu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak, kitabın "ne işimiz var" Suriye'de diyenlere cevap verdiğini belirterek, "Osmanlı belgelerinde Halep isimli bir kitap yayınladık. Bu kitaba yaklaşık 1 yıldan uzun bir süre emek verildi. Çok sayıda gerek arşiv gerek bölge uzmanı akademisyen hocalarımız emek verdiler ve bir bu kitap ortaya çıktı. Halep kitabı son yıllarda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olan Suriye olan olaylar, bunun Türkiye'ye yansımaları ve Türkiye'nin politikalarına dönük 'bizim orada ne işimiz var' söylemi ve bunun sonucunda biraz sonra tanıtacağımız kitap ortaya çıktı. Bu kitapta görüldü ki bu sorunun herhangi bir tarihsel zemini yok. Çünkü kitapta yayımlanan nüfus istatistiklerinde o bölgenin bir Türkmen bölgesi olduğu çok net bir şekilde bize gösteriyor. Yine kitaba bakıldığında oradaki yer isimlerinin Anadolu'daki yer isimlerinin bir devamı olduğu görülüyor. Bu kitabın içerisinde Halep'in şehir planı var" dedi.

"Gaziantep ile Halep ayrılmaz bir ikilidir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep ve Halep'in ayrılmaz parça olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir kitabın tanıtımı ve serginin açılışına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Gaziantep ile Halep ayrılmaz bir ikilidir. Tarihsel açıdan baktığımız zaman Gaziantep, Halep vilayetinin ilçesi konumundaydı. Dolayısıyla bakıldığında yeme içme her türlü kültürümüz neredeyse eş değer. Suriye savaşından önce birçok kez Halep'e gittik sanki kendi sokak ve caddelerimizdeymişiz gibi hiç yabancılık çekmedik. Hatta Halep Kalesi Gaziantep Kalesi'nin daha büyük bir kopyası gibidir" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise, "Gaziantep'in bir başka ismi küçük Halep'tir. Gaziantep ve Halep'in çevresindeki yerleşim örnek alınarak yapılmıştır. Dolayısıyla Gaziantep ve Halep binlerce yıllık ortak tarihi paylaşan şehirlerdir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de, "Coğrafyamız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış medeniyetler beşiği olmuş bir coğrafyadır. Gaziantep, Şanlıurfa Kahramanmaraş, Hatay Halep aynı kültürün yaşadığı şehirlerdir. Biz de sosyal yaşamımızın bir parçası olan Halep'i tarihimizde kültürümüzde her an yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Osmanlı döneminde bu bölgenin tamamen Halep'in ilçeleri konumunda olduğunu, İpek yolu üzerinde çok zengin bir kültür, ticaretin yoğun olduğu çok önemli bir bölgede olduklarını belirtti.

Kitabı hazırlayan Süreyya Atilla Sağlamçubukçu ise, "Halep'in Osmanlı dönemine ait sosyal faaliyetler, imar faaliyetleri, idari ve yönetim konularında on binlerce belge içerisinden seçilerek hazırlanan bu kitap ile Türk ordusunun neden Cerablus ve Afrin'de olduğu, Suriyelilerin neden bu kadar çok Türkiye'ye geldikleri daha iyi anlaşılmış olacaktır. Osmanlı yönetiminde farklı din mezhep ve ırktan insanların yüzyıllar içerisinde birlikte yaşama kültürü ve müsamaha anlayışını da bu kitapta görmekteyiz. Ayrıca bu çalışma Halep'in kültürel ve mimari olarak yeniden yapılanma sürecinde de kültürel ve imari yapılanmasında rehberlik edecektir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezdi. - GAZİANTEP