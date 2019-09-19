"Osmanlı barışını yeniden tesis etmek niyetindeyiz"

19.09.2019 12:18

Türk Tarih Kurumu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen 7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Babacan, sempozyum başkanı olarak açılışta yaptığı konuşmada, düzenlenen sempozyumlarla Osmanlı dönemini araştırdıklarını ve Osmanlı'nın dünyaya yaydığı anlayışı ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Osmanlı mirasını ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini belirten Prof. Dr. Babacan, "Balkanlar'daki Osmanlı barışını yani 'Pax Ottomana'yı yeniden tesis etmek niyetindeyiz. Bu amaçla her yıl sempozyumlar düzenlemekteyiz. Kitaplar, dergiler çıkartmakta ve akademik faaliyetleri teşvik etmekteyiz. Bu yılki sempozyumda 'Balkanlar'dan Anadolu'ya göç' temasını işliyoruz. Sempozyumlarımıza Avrupa'dan, Balkanlar'dan ve Türkiye'den çok sayıda akademisyen katılıyor ve Osmanlı tarihi derinlenmesine araştırılıyor." şeklinde konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne'nin Osmanlı'yı en iyi anlatan şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Göçün Türk tarihinde önemli etkileri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tabakoğlu, "Edirne hem Anadolu'dan Balkanlar'a doğru göçü hem de Osmanlı'nın son döneminde Balkanlar'dan Anadolu'ya doğru göçü bizzat yaşamış bir şehirdir. Önemli bir Balkan şehridir. Tarihi, kültürü ve mimarisiyle Osmanlı'nın özelliklerinin canlı olarak yaşandığı bir şehirdir." diye konuştu.

Sempozyum, 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.

Kaynak: AA