Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
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Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | Güncel

Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi Kars'ta, 'Osmanlı Arşivlerinde Kars' sergisinin açılışı yapıldı.

Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi

KARS - Kars'ta, 'Osmanlı Arşivlerinde Kars' sergisinin açılışı yapıldı. Vali Türker Öksüz'ün açılışını yaptığı sergide Kars'ın 'Gazilik Madalyası' başta olmak üzere birçok belge sergilendi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür Müdürlüğü'nce Aynalı Köşkte düzenlen sergide Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden getirilen belgeler tarihi Aynalı Köşkte gözler önünde serildi.

Serginin açılışında konuşan Kars Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Kars gibi zengin kültür deneyimi olan şehrin ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Kars'ın çok zengin bir tarihi var. Kültürel zenginliği var. Bunu çeşitli zamanlarda, çeşitli platformlarda ifade ediyoruz. Ama bugün bu belgeleri bize gösterdiği Kars hakikaten ülkemiz tarihinde çok önemli yere sahip olan, çok önemli bir il bunu bir kez daha bu sergi vesilesiyle görmüş olduk" dedi.

Öksüz, "Bu belgeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden getirerek bu tarihi binada vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın da ayrıca önemli bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Kültür varlıklarımızdan bahsediyoruz. 700'ü aşkın kültür varlığından bahsediyoruz. Bunlar hep bizim zenginliğimiz insanlarımızın zenginliği de vardı. Kültürel mozaiğiz, Kars'a yakışanda bu kültür mozaiği, bu tarihsel dokuyu korumak ve gelecek nesillere de bunu olduğu gibi aktarmaktır" diye konuştu.

İl Kültür Müdürlüğü'nce Aynalı Köşkte düzenlenen sergide, Osmanlı döneminde yazılmış belgeler ile Kars'ın madalyaları yer alıyor. Sergi 10 gün açık kalacak.

Sergisi Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Rektör Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve davetliler birlikte gezdi.

Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi
Osmanlı arşivlerinde Kars sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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