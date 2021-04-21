OSMANLI ARŞİVİNDEKİ KARS KONULU BELGELERDEN OLUŞAN SERGİ AÇILDI

KARS'ta, turizm haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergide şehirle ilgili Osmanlı arşivlerinden getirilen belgeler halka sunuldu.

KARS'ta, turizm haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergide şehirle ilgili Osmanlı arşivlerinden getirilen belgeler halka sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi iş birliği ve Kars Valiliği ile Kars Belediyesi'nin himayelerinde 'Osmanlı Arşivlerinde Kars' konulu resim sergisi Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'nde açıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars'a dair Osmanlı arşivinde bulunan tarihi belgeler halka açıldı. Tarihi belgelerin sunulduğu serginin açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, Kars gibi derin bir tarihi olan bir kültür ve medeniyet ili olan bir şehir için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün bu belgelerin bize gösterdiği Kars hakikaten ülkemiz tarihinde çok önemli yere sahip olan bir il bunu bir kez daha bu sergi vesilesiyle görmüş olduk. Arşiv belgelerinde elbette ki alınacak önemli mesajlar vardır. Bunları bütün Kars halkının ilgi ve dikkatine sunmak istiyorum bu belgeleri arşiv başkanlığından getirerek tarihi Aynalı Köşk binasında vatandaşlarımızın hizmetine sunmamın da ayrıca önemli anlamı olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

'700'Ü AŞKIN KÜLTÜR MİRASINA SAHİBİZ'

Kars'ın birçok kültürel varlığa sahip olduğunu anlatan Vali Öksüz, Kars'ı anlatırken biz birçok şeyden bahsediyoruz. UNESCO kültür mirasları listesine giren Ani Ören Yeri gibi turizm varlıklarımızdan bahsediyoruz. 700'ü aşkın kültürel varlığa sahibiz. Bunların hepsi bizim zenginliğimiz. Kültürel mozaiğimiz çok çeşitli ve Kars'a yakışan da bu tarihsel dokuyu koruyarak gelecek nesillere olduğu gibi aktarmaktır. Tabi üzülerek söylüyorum ki; Covid-19 salgını ülkemizde olduğu gibi tüm dünyayı da etkisi altına aldığı için salgından dolayı da maalesef kültürel faaliyetlerimiz geçmiş yıllardaki gibi canlı değil. Kars bir kültür sanat şehri bir turizm şehri olma yönünden emin adımlarla ilerliyor. İvme kazanan turizm faaliyetlerimiz var. Salgınla buna küçük bir ara verdiğimizi söyleyebilirim. Bu salgın hastalık şehrin turizm şehri olma yönünde bir engel olmamalı. Bizde onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi.

'HEDEFİMİZ YILDA 1 MİLYON TURİST'

Pandemi döneminin turizmi büyük ölçüde etkilediğinden bahseden Vali Öksüz, Kars'ta bulunan tarihi ve doğal güzellikleriyle yılda 1 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Vali Öksüz konuşmasında şunları söyledi

Umuyorum ki bir an önce bu salgını yeneriz. Turizmde hedeflerine yürüyen bir şehir olma yönünde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Valilik ve tüm kurumlarımızla turizmi 12 aya yaymayı ve ilimize gelen ziyaretçi sayısını arttırmayı istiyoruz. Turizm algısını daha da yükseklere çıkarıp turizmdeki farkındalığı ortaya çıkarmak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızda ufak bir yavaşlama yok. Çünkü şehrimiz Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı, bir serhat şehir. Bu nitelikleri her şehirde bulmak mümkün değil. Kış turizminin merkezi olma yönünde ilerliyoruz. Bana göre Sarıkamış, Türkiye'nin en güzel kayak merkezi ve en güzel kış turizm noktası. Bir yandan Kuyucuk Kuş Cenneti var. Bütün fotoğraf sanatçıları için yüzlerce kuş türünün bir arada bulunduğu çok önemli bir mekan. Bir taraftan baltık mimarisi olan Aynalı Köşk, Kars Kalesi, tarihi hamamlar. Bir şehir olarak çok şanslıyız. Amacımız bu zenginliği yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizin beğenisine sunmak. Hedefimiz yılda 1 milyon turist ağırlamak. Bunu hedef olarak önümüze koyduk ve şehrin ulaşılabilir olduğuna inandık. İl olarak marka olmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretli olan peynirimizi ekonomik değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Hayvansal üretimimiz ülkemiz için çok önemli. Turizm potansiyelimizi daha yukarı çekmek için yerel ve bölgesel bir kalkınmayı sağlayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye de bir ilk olan Kars peynir müzesi inşaatı sürüyor Kars insanın misafirperverliğini ve vatanseverliğini kente gelen tüm misafirlere göstermek durumunda olduğumuzu da vurgulayan Vali Öksüz, Kars insanının misafirperverliğini, kadirşinaslığını, vatanseverliğini, insani değerlere olan bağlılığını bütün ziyaretçilere göstermek durumundayız. Hepimiz aslında sokaktaki taksiciden, lokanta sahibine, oteldeki görevliden, yöresel ürün satıcısına, işletme sahibinden, sokaktaki vatandaşımıza kadar hepimiz bu anlayışta olmalıyız. Şehrimizde turizm faaliyetleri katma değer yaratan istihdam yaratan bir sektör olarak parlatabiliriz. Daha da yükseklere çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Sürdürülebilir bir turizm faaliyeti istiyorsak, sürdürülebilir bir kalkınma istiyorsak, planlarımızı ona göre harekete geçirmeliyiz bu şehrin Türkiye'nin çok önemli bir şehirlerinden biri olduğunu yaşadığım günden beri düşünüyorum. İnşallah biz bu şehre laik olabiliriz tüm kamu görevlileri burada yaşayan herkes bu şehre laik olabilmek için çalışmalı gayret etmeli binlerce şehidimiz binlerce evladımız bu toprakların altına bizlere bu günü verebilmek için huzurlu bir şekilde yaşayabilmek için bu topraklarda canlarını verdiler buna ilişkin madalyalarımız var gazilik madalyası hepimiz bu sorumlulukla bu bilinçle hareket etmeliyiz bunun yolu şehrimizi için daha çok çalışmaktan geçer dedi.

Sergiyi gezen davetliler, Osmanlı arşivlerinden getirilen belgeleri yakından inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı