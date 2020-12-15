Osmaniyespor FK - Yalovaspor ertelenen Mislicom 3. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Misli com 3.Lig'de ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. TFF liglerindeki ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Liglerde ertelenen maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
OSMANİYESPOR FK - YALOVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçı 15 Aralık Salı günü (bu akşam) saat 13:00 'da başlayacaktır.
OSMANİYESPOR FK - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
OSMANİYESPOR FK - YALOVASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
OSMANİYESPOR FK - YALOVASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
AHMET RESULOĞLU(Hakem)
HİDAYET ZEYBEK(1. Yardımcı Hakem)
SERDAR SOYDAN(2. Yardımcı Hakem)
SEDEF KIRANOĞLU(Dördüncü Hakem)
İBRAHİM BOZAN(Gözlemci)
MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)