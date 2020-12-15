Osmaniyespor FK - Yalovaspor ertelenen Mislicom 3. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Misli com 3.Lig'de ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. TFF liglerindeki ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?