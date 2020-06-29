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Osmaniyespor'da lig hazırlıkları sürüyor

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmaniyespor'da lig hazırlıkları sürüyor
29.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:07

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım teknik direktör Mustafa Diliçıkık yönetiminde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak idmanlarını yapıyor.

Diliçıkık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 18 Temmuz'da yeniden başlayacağını hatırlatarak, takımının play-off şansı olduğunu ve bu nedenle ligde kalan 6 maçın final niteliği taşıdığını belirtti

Takımının 2. Lig hedefine ulaşacağını ifade eden Diliçıkık, şehrin idarecilerinin ve dinamiklerinin takımın yanında olmasını istedi.

Takım kaptanı Ahmet Baykal da ligin yeninden başlayacak olmasından mutlu olduğunu dile getirerek, 2 Lig hedefine ulaşmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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