Osmaniyespor: 1-0
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Osmaniyespor: 1-0

Osmaniyespor: 1-0
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx), Alp Osman Karaosmanoğlu (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) – Anıl (x) (Dk. 46 İlyas xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Ferdi (xxx) (Dk. 90+2 Mert), Arif (xxx), Caner (xxx), Mustafa Değirmenci (xxxx) (Dk.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx), Alp Osman Karaosmanoğlu (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) – Anıl (x) (Dk. 46 İlyas xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Ferdi (xxx) (Dk. 90+2 Mert), Arif (xxx), Caner (xxx), Mustafa Değirmenci (xxxx) (Dk. 90+2 Mustafa Durgun), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 46 Harun xxx), Namık Barış (xx) (Dk. 71 Özgür xx), Hakan Kuş (xx)OSMANİYESPOR: Yağızcan (x) – Bora (xx), Alpay (x), Oğuzhan (x) (Dk. 75 Buğrahan xx), Atakan (x), Erkan (x) (Dk. 75 Mertcan xx), Yavuz (x) (Dk. 87 Talha), Tolgahan (xx), Bekir Can (x) (Dk. 87 Muzaffer), Ali (x) (Dk. 53 Sırat x), Onur (x)GOL: Dk. 60 Mustafa Değirmenci (Karşıyaka)SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, Harun (Karşıyaka), Onur (Osmaniyespor)KIRMIZI KART: Dk. 50 Alpay (Osmaniyespor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, evindeki sezonun son iç saha maçında Osmaniyespor'u 1-0 yenmesine rağmen rakipleri de kazanınca Play-Off şansını kaybetti. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 60'ıncı dakikada Mustafa Değirmenci attı. Osmaniye'de Alpay, 50'nci dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla 43 puana ulaşsa da rakipleri Çatalcaspor ve Isparta 32 Spor'un da kazanmasıyla son hafta öncesi Play-Off yarışında matematiksel olarak havlu attı. Karşıyaka'da Antrenör Gökhan Ünal, ilk yarıda Hakem Ömer Kocabey tarafından itirazları nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.18'inci dakikada konuk ekipten Barış ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Erdopan topu kontrol etti.38'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Ferdi'nin soldan ortasına arka direkte Hakan Kuş'un şutunu defans kale önünden çıkardı.İlk yarı golsüz bitti.50'nci dakikada konuk takımdan Alpay, yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.60'ıncı dakikada Karşıyaka öne geçti. Harun'un nefis pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Değirmenci gelişine bir şutla kaleciyi avladı: 1-0.

Maç bu skorla sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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