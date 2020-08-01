Osmaniyeli YKS şampiyonu, Bahçeli'yi ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniyeli YKS şampiyonu, Bahçeli'yi ziyaret edecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1'incisi olan Osmaniyeli Ümit Can Evleksiz, kendisini arayıp tebrik eden MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Osmaniyeli YKS şampiyonu, Bahçeli'yi ziyaret edecek
01.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:43

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1'incisi olan Osmaniyeli Ümit Can Evleksiz, kendisini arayıp tebrik eden MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Evleksiz ziyaretinde, Devlet Bahçeli'ye, Osmaniye'ye özgü bir hediye götürmeyi düşündüğünü söyledi.

YKS'de eşit ağırlık puan türünde birinci olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, beklemediği bir birincilik aldığını belirterek, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Sayısal puan türünde rekabetin çok daha ciddi olduğunu kaydeden Evleksiz, "Herhangi bir yarışa ikinci olmak için girmezsiniz ama sınavdan çıkıp yanlışlarımı gördüğümde biraz üzüldüm. Özellikle de eşit ağırlıkta tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum. İlk 100'e girebilmek için eşit ağırlık kolay geldi. Ben 12'nci sınıfta sayısal konular bitince eşit ağırlık çalışmıştım. Sınavda yerleştirmeye göre eşit ağırlıkta da 1'inci oldum ama ben sayısalcıyım. Üniversite tercihi olarak araştırma yapıyorum. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih etmeyi düşünüyorum" dedi.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDUSınava hazırlanacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Evleksiz, deneme çözmenin ve tekrar yapmanın önemine dikkat çekerek, "Sınava giren herkes, konulara az çok vakıf oluyor ancak hemen unutuluyor. 9, 10 ve 11. sınıflarda çalışmayınca 4 senenin bir yıla sığdırılması tam öğrenilmeden geçilmesine neden oluyor. Yeteri kadar tekrar yapılamıyor. Bence bu yüzden çalışmayı zamana yaymak gerekiyor. Hiçbir konuyu tam anlamadan geçmemek gerekir. Çünkü bir kere öğrenilmiş bir bilgi, sınavda büyük ihtimal işe yaramayacaktır" diye konuştu.BAHÇELİ'YE HEDİYE GÖTÜRECEKMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye birinciliğinin ardından kendisini arayarak, tebrik ettiğini anlatan Evleksiz, "Aslında bu konuyu farklı yönlere çekmeden, eğitim ve hemşehri açısından değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta kendi şehri. Telefonda konuştuğumuz konular genelde eğitim, üniversite, bölüm, burslar gibi konularla alakalıydı. Ayrıca eğitim masrafları konusunda gerek olursa yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Ankara'da olası bir ziyaretimizde kendisine Osmaniye ile alakalı bir hediye götürmeyi düşünüyorum. Çünkü Ankara'da Osmaniye'ye bir özlem çekiyordur" dedi.SONUCU YOLDA ÖĞRENDİMBaba Turgut Evleksiz ise oğlunun başarısından mutlu olduğunu belirterek, "Sonucu ilk öğrendiğimde yoldaydım ve çok büyük bir heyecan duydum. Çok çalıştı çok emek verdi. Bu emeğinin de karşılığını aldığı için mutlu olduk. Oğlum araştıran, geniş düşünen teknolojiye ve bu alandaki gelişmelere önem veren çok anlayışlı ve herkese saygılı bir öğrenci" ifadelerini kullandı.BAŞARISI İÇİN DUA EDİYORUM

Anne Sabiha Evleksiz de oğlunun başarısı için dua ettiğini kaydederek, "Ben oğlumun her an yanındaydım. Yeri geldi beraber çalıştığımız günler de oldu. Uykusunun açılması için geç saatlere kadar ona eşlik ettiğim zamanlar oldu. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Güncel
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüs var mı diye araştırma başlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüs var mı diye araştırma başlattı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Dündar Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Müge Anlı Hazal Kaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çocuk Kavga Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Osmaniyeli YKS şampiyonu, Bahçeli'yi ziyaret edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 11:09:30. #1.14#
title