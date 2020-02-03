Osmaniyeli tır şoförü İran'da kalp krizinden hayatını kaybetti
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Osmaniyeli tır şoförü İran'da kalp krizinden hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki tır şoförü İran'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

03.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:58
Osmaniyeli tır şoförü İran'da kalp krizinden hayatını kaybetti

'nin ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki tır şoförü 'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde oturan tır şoförü Menderes Çolakça, tır ile İran'a yük götürdü. Yakınları bir süre Menderes Çolakça'dan alamayınca İran'daki Türkiye konsolosluğuna ulaşınca acı haberi aldılar. Şu anda hala İran'da bulunan tır şoförü Menderes Çolakça'nın cenazesi işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilerek Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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