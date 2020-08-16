Osmaniyeli sporcular U18 Atletizm Şampiyonasından derece ile döndü Denizli'de devam eden U18 Yıldızlar Atletizm Tu"rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye'yi temsil eden iki sporcu derece ile döndü.

Denizli'de devam eden U18 Yıldızlar Atletizm Tu"rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye'yi temsil eden iki sporcu derece ile döndü. U18 Yıldızlar Atletizm Tu"rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye'yi temsil eden sporculardan Damlanur Anar cirit atmada Tu"rkiye ikincisi, Emine Bal ise disk atmada Tu"rkiye u"c¸u"ncu"su" oldu. - OSMANİYE Kaynak: İHA