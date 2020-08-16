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Osmaniyeli sporcular U18 Atletizm Şampiyonasından derece ile döndü

Denizli'de devam eden U18 Yıldızlar Atletizm Tu"rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye'yi temsil eden iki sporcu derece ile döndü.

Osmaniyeli sporcular U18 Atletizm Şampiyonasından derece ile döndü
16.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:58

Denizli'de devam eden U18 Yıldızlar Atletizm Tu"rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye'yi temsil eden iki sporcu derece ile döndü.

U18 Yıldızlar Atletizm Tu"rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye'yi temsil eden sporculardan Damlanur Anar cirit atmada Tu"rkiye ikincisi, Emine Bal ise disk atmada Tu"rkiye u"c¸u"ncu"su" oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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