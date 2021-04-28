Pençe-Yıldırım şehidi Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Sipi Dağı civarında sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi. Sabah saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Dumlupınar Mahallesinde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit Er Mustafa Çalım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, Asri Mezarlıkta dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından askeri manga tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirler eşliğinde cenaze aracına götürüldü.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehidin anne ve yakınlarını yalnız bir an olsun yalnız bırakmadı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı