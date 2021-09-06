Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi
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Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi

Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Yemeklerin vazgeçilmezi olan biber salçası, zahmetli bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan biber salçası, zahmetli bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de kadınlar, geleneksel yöntemlerle imece usulü kırmızı biber salçası hazırlıyor.

Kilosu yaklaşık 3 liradan alınan biberler, kadınlar tarafından yıkanıp temizlenerek çekirdekleri çıkarılıyor. Daha sonra makinelerde çekilerek tuzlanan biberler, suyunun çekilmesi için evlerin damlarına ya da avlulara seriliyor.

Günde birkaç kez karıştırılarak kurumaya bırakılan biberler, yaklaşık iki haftalık bekleme sürecinin ardından salçaya dönüşüyor.

Zeytinyağı ve tuzla yoğrularak kavanozlara konulan biber salçası, yemeklerin lezzetine lezzet katmak için zorlu bir mesainin ardından hazır hale geliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, hasadı yapılan biberin zahmetli yolculuğun ardından salçaya dönüştüğünü söyledi.

Kadınların imece usulü salça yapımının ağustos ayında başladığını ve eylüle kadar devam ettiğini belirten İspir, "Salçayı ev hanımları hem kendileri kullanıyor hem de ticaretini yaparak para kazanıyorlar. Şu an salçanın kilogramı 30-35 liradan satılıyor. Ayrıca biber üreticilerine de güzel bir kaynak oluyor." diye konuştu.

İspir, dört kişilik bir ailenin yıllık biber salçası ihtiyacının 15-20 kilogram olduğunu dile getirdi.

Ev hanımı Hanife Kara da zahmetli bir sürecin ardından salçanın sofralara geldiğini söyledi.

Komşularıyla yardımlaşarak geleneksel yöntemle salça hazırladıklarını anlatan Kara, yaklaşık 100 kilogram biberden 20 kilo salça elde ettiklerini belirtti.

Yaptıkları salçanın bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullandığını dile getiren Kara, bir bölümünü de kilosu 30-35 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Ev hanımı Zekiye Küçükkavruk da yıkanması, temizlenmesi, çektirilmesi, kurutulması ve muhafaza edilmesi gibi zahmetli bir süreci bulunan salçanın yemeklere kattığı lezzetin bambaşka olduğunu söyledi.

Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi
Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi
Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi
Osmaniyeli kadınların meşakkatli biber salçası mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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