20.09.2019 13:34

Osmaniyeli genç, 7 bin 500 TL'ye aldığı aracı karavana dönüştürdü

Osmaniyeli üniversite öğrencisi Ozan Avşar (21), kendi el emeği ürünleri yapıp satarak para biriktirip 7 bin 500 liraya araç aldı. Avşar, 500 lira daha harcayıp karavana dönüştürdüğü aracının güneş paneli ile iç aydınlatmasını, tahtalardan ranzasını ve su deposunu da yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunan aracına Küp şeker ismini verdi. Bisiklet sporcusu, doğasever ve kampçı Avşar, aracıyla kısa sürede 10 bin kilometre yol kat ederek, bir çok yer gezdiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Avşar, Hayatımda en çok yapmak istediğim şey doğayla iç içe olmak. Bunu daha çok kamplarla değerlendiriyorum. Böyle bir araç yaptım ve bununla en son Karadeniz'e gittim. Aracı kendi çabalarımla aldım. Yeri geldi bileklik sattım, nar, mısır, pekmez satarak para biriktirdim. Aldığım bu aracı yine kendi çabamla karavana dönüştürdüm. Daha çok doğada iç içe bulunmak amacım. dedi.

Aracı 7 bin 500 liraya ve iç donanımına ise 500 lira harcadığını belirten Avşar, El işçiliği olarak her şey bana ait. Sadece tahta ve mdf aldım. Başka bir masrafım olmadı. Bu aracımızla 4 bin kilometredeydi ve şuanda 14 bin kilometrede ve 4-5 ay gibi bir sürede yaklaşık 10 bin kilometre yol kat etmişim. Aracın herhangi bir sıkıntısı olmadı ve şuanda konfor olarak ta gayet memnunum ve gezilerimiz daha eğlenceli hale getirdim diye konuştu.

Kendi parasını yine ürettiği el işi bilekliklerden kazandığını söyleyen Avşar, Kampçılar için acil durumlarda kullanılabilen bilekliklerden yapıp sanıyorum. Onun haricinde mısır sattım, para nerden geliyorsa araba için kendimi oraya yönelttim.

Kamp hayatını çok sevdiğini söyleyen Ozan Avşar, okullar açılınca da arabada yaşamayı sürdüreceğini belirterek şöyle devam etti Okul zamanında da kullanabilmek için konforunu daha iyi hale getirdim. Araca bir çok şey yaptım, ders çalışmak için masa yemek için tüp aldım bir çok şey aldım. Okullar açılınca yine aracımda kalacağım. Yurtta yok ev de yok sıfır masraf. Duş imkanını da spor salonu yada arkadaşlarda halledeceğim.

Kaynak: DHA