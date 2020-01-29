Osmaniyeli 3 judocu Avrupa Kupasında Türkiye'ye temsil edecek

29.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:24

Türkiye Judo Federasyonu'nun Kilis'te düzenlediği Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında dereceye giren 3 sporcu Avrupa kupasında Türkiye'yi temsil edecek.



Kilis Beşevler Spor Salonu'nda üç gün süren Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasına, 62 ilden; 371'i kadın ve 506 erkek judocu kürsüye çıkmak için mücadele etti.



Osmaniye adına yarışan Yalçın Çalık 81 kiloda Türkiye ikincisi, Selahattin Elbaş 73 kiloda Türkiye yedincisi, Emrullah Küpeli 90 kiloda Türkiye dokuzuncusu olarak Osmaniye'yi temsil etti.



Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Mustafa Zıpır, yaptığı açıklamada, imkan tanındığı zaman bölgede yaşayan çocukların çok güzel başarılara imza attığını söyledi.



Kulüp bünyesinde 45 sporcunun bulunduğunu belirten Zıpır, "Türkiye derecesi alan sporcularımız 29 Şubat 2 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Nazım Canca Judo Avrupa Kupasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA