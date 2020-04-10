Osmaniye'yi Adana'ya bağlayan köy yolları kapatıldı
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Osmaniye, Sumbas, Kozan, Adana, Güncel

Osmaniye'yi Adana'ya bağlayan köy yolları kapatıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki köy yolları ulaşıma kapandı.

10.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:01
Osmaniye'yi Adana'ya bağlayan köy yolları kapatıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki köy yolları ulaşıma kapandı.

Korona virüs nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı 4 büyükşehir ortasında kalan Osmaniye ilinde tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda Osmaniye iline bağlı Sumbas ilçesini Adana'nın Kozan ilçesine bağlayan köy yolları da ulaşıma kapandı. Sumbas İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararda "Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek, sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınan kararlara ek olarak, Kızılömerli-Hardallık yolu (Aşağı Kızılömerli çıkışı) Köseli-Kozan yol ayrımı (Sumbas Köprüsü) Akçataş-Ağzıbüyük yolu (Köprü-Kozan istikameti) trafiğe kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklama yapıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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