"Osmaniye yer fıstığı kültürü" müzeyle gelecek nesillere taşınacak
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"Osmaniye yer fıstığı kültürü" müzeyle gelecek nesillere taşınacak

08.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:07

Yer fıstığının ekiminden tüketimine kadar olan sürecin anlatılacağı Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi'nin temmuz ayında ziyarete açılması planlanıyor.

Yer fıstığının ekiminden tüketimine kadar olan sürecin anlatılacağı Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi'nin temmuz ayında ziyarete açılması planlanıyor.

İl Genel Meclisi tarafından projesi hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca (DOĞAKA) finanse edilen, halen inşaatı devam eden müze ile yer fıstığının hem daha fazla tanıtılması hem de tarımsal kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Müzede, yer fıstığının ekiminden tüketimine, nakliyesinden kullanım alanlarına kadar birçok unsur, bal mumu heykeller ve sesli sunumlar aracılığıyla ziyaretçilere aktarılacak.

Mimarisi kabuklu yer fıstığı şeklinde olan müze hakkında, AA muhabirine bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlici, hazırladıkları projenin DOĞAKA tarafından finanse edildiğini ve Osmaniye'ye turizm açısından önemli bir eser kazandıracaklarını söyledi.

Müzede yer fıstığı hakkında her şeyin görülebileceğini ifade eden Gizlici, "Müzemizin içinde yer fıstığının hem tarihçesi hem de ekilişinden üretimine ve sofralara gelene kadar olan hikayesini balmumu heykeller ve sesli sunumlarla ziyaretçilere aktaracağız. Ayrıca içinde kafe ve restoranımız olacak. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla bu kafe ve restoranımıza gelip vakit geçirebilecek." dedi.

Müzenin kurulduğu bölgenin dışarıdan gelen ziyaretçi açısından akıcı ve yol üstü bir bölge olduğunu anlatan Gizlici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzenin kurulduğu güzergah hem üniversitenin hem de dışarıdan çalışmak için ilimize gelenlerin büyük kısmının ikamet ettiği bölge üzerinde. Yani şehir dışından gelenlerin en fazla kullandığı güzergah burası. Buraya gelenler yer fıstığının ekilişinden hasadına, işlenmesinden sınıflandırılmasına hatta nakliyesine kadar olan yolculuğu görecek, ekimi ile tüketimi arasındaki serüveni balmumu heykeller ve aletlerle insanlara aktarılacak. Müzemizin içinde yer fıstığına dair her şey olacak."

Gizlici, yer fıstığının Osmaniye ile özdeşleşen bir ürün olduğunu ve son olarak Osmaniye Ticaret Borsasının girişimleriyle coğrafi işaret tescilinin alındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yer fıstığının üretiminin büyük kısmı, işlenmesi ve ticaretinin ise yüzde 90'ından fazlası ilimizde yapılıyor. Son olarak bu ürünün patentini de aldık ve 'Osmaniye fıstığı' olarak markalaştırdık. Böyle faydalı bir ürünün ticaretinin ilimizde yapılması ayrıca bir gurur kaynağı. Bu müze ile yer fıstığının ticaretine ve ürünün tanıtımına katkı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca Osmaniye'nin turizmine ve tanıtımına katkı da sağlayacak. Bir iki ay önce yapımına başladığımız müzemizi 2021 yılı temmuz ayında ziyarete açmayı planlıyoruz. Bu müze, yer fıstığıyla ilgili Türkiye'nin ilk müzesi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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