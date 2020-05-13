OSMANİYE YEME İÇMEDE ZORLANAN SOKAK KEDİSİNE DİŞ TEDAVİSİ Osmaniye'de, yeme içme ihtiyacını karşılarken zorlandığı görülen sokak kedisi, diş tedavisi ile eski sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de, yeme içme ihtiyacını karşılarken zorlandığı görülen sokak kedisi, diş tedavisi ile eski sağlığına kavuştu. Kedinin, çürük olan dişi çekilip, antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı.

Alptekin Berk, Atatürk Caddesi üzerindeki işyerinin önünde bir kaç aydır beslediği 'Pakize' ismini verdiği sokak kedisinin ağzından salya ve pis kokular geldiğini fark etti. Verdikleri yemekleri sağlıklı tüketmediğini gördüğü kediyi yanına alan Berk, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştı. Laçinbala, dişinde çürükler tespit edilen kediyi tedaviye aldı. Kedinin, çürük olan dişi çekilip, antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı. Hayvan sever Alptekin Berk, "Sokakta hayvanlarından ismini 'Pakize' koyduğumuz kedimizin son günlerde verdiğimiz yemekleri sağlıklı tüketemediğini fark ettik. En sevdiği ciğer soteyi bile zor yiyordu. Çaresizce yardım beklerken, haber sitelerinden HAYTAP'ın Osmaniye il temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştım. İstirahat günü olmasına rağmen kedimizin muayenesini yaptı. Kedimizin dişinin çürük olduğunu fark ettik. Ağız ve diş temizliğini yapıp, gereken ilaçları uyguladı, reçetemi verdi. HAYTAP'ın Türkiye'nin bir çok noktasında bu tip hayvanlara yardım eli uzatabilmesi için destek verin" dedi.

'ÇÜRÜK TEDAVİ EDİLMEZSE BESLENEMEYİP ÖLÜRLER'

Tedavi için kendisine ulaştırılan sokak kedisinin dişlerinde çürümeler olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları kaydetti: "1 yaşındaki dişi sokak kedimizin dişleri çok kötü durumdaydı. Kedilerde sık görülen çürük tedavisinin önüne geçilmezse beslenemeyen kediler öldüğü gibi hastalanıp halk sağlığını da tehdit edebilirler. Bu düşüncelerle aylar önce tesisimiz kurulurken HAYTAP'dan ağız ve diş bakımında kullanılacak malzemelerden istemiştik. Bizleri kırmadılar 100'lerce kedinin hayatını kurtardılar. Bizlere bu imkanları veren HAYTAP yönetim kuruluna ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ağzındaki çürükleri kavitron makinesi ile temizledik. Çürük 1 dişini çektik. Antibiyotik ve mineral tedavisine başladık."

Tedavisinin ardından Alptekin Berk'e teslim edilen kedinin, şuanda sağlıklı ve rahat bir şekilde yeme içme ihtiyacını giderdiği belirtildi.

Kaynak: DHA