Osmaniye'ye yerleşen İngiltere uyruklu Farmer Müslüman oldu
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Osmaniye'ye yerleşen İngiltere uyruklu Farmer Müslüman oldu

04.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:08
Osmaniye'ye yerleşen İngiltere uyruklu Farmer Müslüman oldu

Osmaniye'ye bir vatandaşla evlenmek için yerleşen İngiltere uyruklu Ashleıgh Tayla Farmer, İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti.

Osmaniye'ye bir vatandaşla evlenmek için yerleşen İngiltere uyruklu Ashleıgh Tayla Farmer, İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu rehberliğinde yapılan ihtida töreninde Farmer, şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Aslı" adını aldı.

Tören sonunda Tahiroğlu, Farmer'a ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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