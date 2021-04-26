Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Şehidin Babası İbrahim Çalım: "Bin evladım olsa binini de gönderirim" Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmamada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Şehidin Babası İbrahim Çalım: "Bin evladım olsa binini de gönderirim"

OSMANİYE - Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmamada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışma sonucunda Osmaniyeli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22), şehit düştü. Şehidin acı haberi Dumlupınar Mahallesinde bulunan baba ocağına askeri erkan tarafından verildi. Şehit haberini alan komşuları şehidin ailesine baş sağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bin evladım olsa binini de gönderirim diyen şehidin babası İbrahim Çalım "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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