Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Şehidin Babası İbrahim Çalım: "Bin evladım olsa binini de gönderirim" Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmamada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.