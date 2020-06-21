Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

KUZEY Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) memleketi Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
21.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:17

KUZEY Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) memleketi Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin merkeze bağlı Mevlana Mahallesi'ne gelen Vali Yardımcısı Adem Yılmız, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve beraberindeki heyet, acı haberi baba İsmail Köse ve anne Fatma Köse'le verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Köse çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevliliri müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti.Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin naşı, yarın Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından tören ile Osmaniye Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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