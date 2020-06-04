OSMANİYE Yaralanan sokak köpeği tedavi edildi Yaralanan sokak köpeği tedavi edildiOSMANİYE'de, araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi edildi.

Yaralanan sokak köpeği tedavi edildi

OSMANİYE'de, araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi edildi.

Belediye ekiplerince kısırlaştırılıp işaretlendikten sonra tekrar alındığı ortama bırakılan ve çevredeki esnafların sahip çıktığı sokak köpeğinin ayağının üzerine basmakta zorlandığı görüldü. Haber verilmesi üzerine, Kemal Satır Caddesinde blunaün köpek ekipler tarafından alınıp, Karakız Görüntüleme Merkezine getirildi. Çekilen film sonucunda kırık rastlanmayan köpeğin sol ön bacağında "humerus-skapula" kemiklerindeki eklem yerinde çıkık tespit edildi. Yapılan müdahale ile eklemin tekrar eski yerine oturduğu 2'nci röntgen filmi ile görüntülendi. Antibiyotik tedavisi ile mineral vitamin desteğine başlanılan köpek yine belediye görevlilerince alındığı yere bırakıldı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Bu köpeğimiz, bulunduğu yerde esnaflarımız tarafından sevilen sahiplenilen bir canımız. Trafik kazası sonucu ayaklarından darbe almış. Bizlerde çekmiş olduğumuz röntgen sonucunda çıkık olduğunu gördük, kırık olmaması bizleri sevindirdi. Kısa zamanda eski sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA