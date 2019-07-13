Osmaniye ve Kahramanmaraş için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA