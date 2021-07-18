Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Osmaniye ve Hatay'da sivil toplum örgütleri, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Osmaniye ve Hatay'da sivil toplum örgütleri, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde yatsı namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına bir basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, Filistinli mazlumların yanında, zalim İsrail'in karşısında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in büyük ve sinsi bir planı devreye sokarak Mescid-i Aksa'ya sık sık saldırılarda bulunduğunu dile getiren Gürbüz, "Aşama aşama Filistinlileri Mescid-i Aksa'nın etrafından boşaltarak, Aksa'ya saldırılar düzenlenmekte, direnen Filistinlilere ise şiddet uygulanmaktadır. Geçen Razaman Bayramı'nda 243 Filistinli kardeşimizi şehit eden İsrail, yeni bir saldırı dalgası planlamaktadır. Süleyman mabedinin yıkılışının yıldönümünde fanatik Siyonistler, Mescid-i Aksa'ya saldırı çağrıları yapmaktadır ve dün bir grup, Harem-i Şerif'e saldırarak içeride ayinler yapmıştır." diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şube Başkanı Alparslan Yıldırım da tüm İslam dünyasını bu tehlikeli gidişata 'dur' demeye çağırdıklarını ifade ederek, "Türkiye'deki bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları ilk kıblemiz, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız ve kırmızı çizgimiz olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Hatay

Antakya Ulu Cami önünde yatsı namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam saldırılarını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi Tahir Ekşil, Kudüs'e yönelik saldırılar karşısında tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Ekşil, Mescid-i Aksa'ya saldırıların, ümmetin değerlerine açık bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Tüm insanlığı Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkmaya çağıran Ekşil, şöyle devam etti:

"Kudüs'ü, Mecid-i Aksa'yı bekleyen tehlike insanlığı bekleyen tehlikedir. Bütün dünyayı, bütün İslam dünyasını bu tehlikeli gidişata karşı dur demeye çağırıyoruz. Bütün yüzlerin çevrildiği Türkiyeli kardeşlerimizi, siyasilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi bir araya gelerek; İlk kıblemiz, isramız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. İsrail şunu unutmasın ki Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Mavi Marmara'da şehitler verdik. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezindedir. Bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Akın akın zafere koşacağız. Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner