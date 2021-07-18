Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye ve Hatay'da sivil toplum örgütleri, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Osmaniye ve Hatay'da sivil toplum örgütleri, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde yatsı namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına bir basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, Filistinli mazlumların yanında, zalim İsrail'in karşısında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in büyük ve sinsi bir planı devreye sokarak Mescid-i Aksa'ya sık sık saldırılarda bulunduğunu dile getiren Gürbüz, "Aşama aşama Filistinlileri Mescid-i Aksa'nın etrafından boşaltarak, Aksa'ya saldırılar düzenlenmekte, direnen Filistinlilere ise şiddet uygulanmaktadır. Geçen Razaman Bayramı'nda 243 Filistinli kardeşimizi şehit eden İsrail, yeni bir saldırı dalgası planlamaktadır. Süleyman mabedinin yıkılışının yıldönümünde fanatik Siyonistler, Mescid-i Aksa'ya saldırı çağrıları yapmaktadır ve dün bir grup, Harem-i Şerif'e saldırarak içeride ayinler yapmıştır." diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şube Başkanı Alparslan Yıldırım da tüm İslam dünyasını bu tehlikeli gidişata 'dur' demeye çağırdıklarını ifade ederek, "Türkiye'deki bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları ilk kıblemiz, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız ve kırmızı çizgimiz olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Hatay

Antakya Ulu Cami önünde yatsı namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam saldırılarını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi Tahir Ekşil, Kudüs'e yönelik saldırılar karşısında tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Ekşil, Mescid-i Aksa'ya saldırıların, ümmetin değerlerine açık bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Tüm insanlığı Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkmaya çağıran Ekşil, şöyle devam etti:

"Kudüs'ü, Mecid-i Aksa'yı bekleyen tehlike insanlığı bekleyen tehlikedir. Bütün dünyayı, bütün İslam dünyasını bu tehlikeli gidişata karşı dur demeye çağırıyoruz. Bütün yüzlerin çevrildiği Türkiyeli kardeşlerimizi, siyasilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi bir araya gelerek; İlk kıblemiz, isramız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. İsrail şunu unutmasın ki Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Mavi Marmara'da şehitler verdik. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezindedir. Bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Akın akın zafere koşacağız. Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacağız."

Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e 'Kudüs gerginliği' uyarısı
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e "Kudüs gerginliği" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye ve Hatay'da fanatik Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 00:21:57. #1.14#

title