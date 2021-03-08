Osmaniye Valisinden kadınlara "Misafir kabul etmeyin" çağrısı
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Osmaniye Valisinden kadınlara "Misafir kabul etmeyin" çağrısı

08.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:48

Osmaniye Valisinden kadınlara "Misafir kabul etmeyin" çağrısı Korona virüsün evde toplanmalarından dolayı arttığına dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, "Evde toplanılıyor, kadınlarımızı uyaralım kabul etmesinler" diyerek kadınlara çağrıda bulundu Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs...

Osmaniye Valisinden kadınlara "Misafir kabul etmeyin" çağrısı

Korona virüsün evde toplanmalarından dolayı arttığına dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, "Evde toplanılıyor, kadınlarımızı uyaralım kabul etmesinler" diyerek kadınlara çağrıda bulundu

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' kategoride yer alan Osmaniye'de sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, korona virüsün evde toplanmalardan dolayı da arttığına dikkat çekerek kadınlardan destek istedi. Osmaniyeli kadınlara çağrıda bulunan Vali Yılmaz, "Evde toplanılıyor, kadınlarımızı uyaralım kabul etmesinler" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 20-26 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 145,13 vaka sayısı ile Osmaniye, kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' kategoride korona virüs haritasında yerine almıştı. Açıklanan son korona virüs haritasında vaka sayısında 100 binde 173,91 oranla yükselişe geçen Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile sokağa indi. Esnafları tek tek gezerek korona virüsle mücadele destek isteyen Vali Erdinç Yılmaz, denetimlerin kent genelinde guruplar halinde devam ettiğini söyledi.

Denetimleri sırasında girdiği bir iş yerinde kadın çalışanla karşılan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniyeli kadınlara da çağrıda bulunmayı ihmal etmedi. Kadın çalışana herkesin desteğine ihtiyaçları olduklarını özellikle kadınlardan daha çok destek beklediklerinin altını çizen Vali Yılmaz, "Sizde uyarılarda bulunun. Çünkü kadınlar evde toplanıyor. Kadınlarımızı uyarın misafir kabul etmesinler" diye konuştu.

Denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Mücadelemizi her gün alanda sürdürüyoruz. Cadde ve sokaklarda vatandaşlarımızla beraber bu mücadeleye destek olmalarını arzu ediyoruz. Biliyoruz ki bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Bugünlerde geçecek bunun farkındayız. Hep beraber bu mücadeleye katılırsak sıkıntılı günlerden tez zamanda kurtulacağız" şeklinde konuştu.

Osmaniye Valisinden kadınlara 'Misafir kabul etmeyin' çağrısı
Osmaniye Valisinden kadınlara 'Misafir kabul etmeyin' çağrısı
Osmaniye Valisinden kadınlara 'Misafir kabul etmeyin' çağrısı
Osmaniye Valisinden kadınlara 'Misafir kabul etmeyin' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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