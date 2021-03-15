Osmaniye Valisi Yılmaz, Şehit Kaymakam Saim Bey'in kabrini ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Yılmaz, Şehit Kaymakam Saim Bey'in kabrini ziyaret etti

15.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:09
Osmaniye Valisi Yılmaz, Şehit Kaymakam Saim Bey'in kabrini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Milli Mücadele Kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey'in, Adana'nın Kozan ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Milli Mücadele Kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey'in, Adana'nın Kozan ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Ziyarette şehit Kaymakam Saim Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Yılmaz, ziyaretinden ardından yaptığı açıklamada 18 Kasım 1920 tarihinde şehit Kaymakam Saim Bey'in arkadaşlarıyla birlikte, Osmaniye'de Mamure İstasyonunu işgalden kurtarmak için düzenlediği baskında şehit düştüğünü belirtti.

Şehitleri anmanın herkesin boynunun borcu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün, Milli Mücadele Kahramanımız Kaymakam Saim Bey'i kabri başında andık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Şehitlerimizi anmak ve onları yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Vali Yılmaz, daha sonra Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret etmesinin ardından ilçede yaşayan ilkokul öğretmeni Zühal Ünüvar'ın evine gitti.

Öğretmeniyle bir süre sohbet eden Yılmaz, ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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