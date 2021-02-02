Osmaniye Valisi Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde kurum müdürü Hakkı Gerek ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Aytar'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nün yeni konsepti sayesinde vatandaşlara nezih ve ferah bir ortamda teknolojinin son imkanlarıyla hizmet verildiğini belirtti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, kurum çalışanlarına başarılar diledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman