Osmaniye Valisi Yılmaz küçük Yaren Su'nun bisiklet hayalini gerçekleştirdi
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Osmaniye Valisi Yılmaz küçük Yaren Su'nun bisiklet hayalini gerçekleştirdi

20.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:36
Osmaniye Valisi Yılmaz küçük Yaren Su'nun bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hayalini Birlikte Gerçekleştirelim" projesi kapsamında, kendisine yazdığı mektupta bisiklet binmeyi hayal ettiğini belirten Yaren Su Tülü'ye bisiklet hediye etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hayalini Birlikte Gerçekleştirelim" projesi kapsamında, kendisine yazdığı mektupta bisiklet binmeyi hayal ettiğini belirten Yaren Su Tülü'ye bisiklet hediye etti.

Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile 4.sınıf öğrencisi Yaren Su Tülü'yü evinde ziyaret etti.

Yaren Su ve annesi ile bir süre sohbet eden Yılmaz, "Yaren Su kızımızla tanışmaktan mutluluk duydum. Ona sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Bizi evlerinde misafir ettikleri için Yaren Su kızımıza ve annesine teşekkür ediyorum. Bütün evlatlarımızın mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatları olmasını arzu ediyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlara her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

???????Yılmaz, ziyaret sonunda Yaren Su'ya bisiklet hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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