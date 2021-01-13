Osmaniye Valisi Yılmaz Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Osmaniye Valisi Yılmaz Kovid-19 denetimlerine katıldı

13.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:35
Osmaniye Valisi Yılmaz Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde denetimlerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşların kurallara uymasını isteyen Vali Yılmaz,"Bundan sonra da bu ziyaretlerimiz sürecektir. Koronavirüs tamamen sona erene kadar bu tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Koronavirüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenilebileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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