Osmaniye Valisi Yılmaz Farabi Anadolu Lisesini ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Yılmaz Farabi Anadolu Lisesini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz Farabi Anadolu Lisesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Farabi Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Farabi Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan okul ve eğitim projeleri hakkında bilgi aldı.

Gelecek nesilleri en iyi koşullarda yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, "Eğitim her zaman öncelikli çalışmalarımızdandır. Bu nedenle eğitim projelerini çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor" dedi.

Osmaniye Valisi Yılmaz Farabi Anadolu Lisesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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