Osmaniye Valisi Yılmaz, eski Düziçi köy enstitüsü binalarında incelemede bulundu
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Osmaniye Valisi Yılmaz, eski Düziçi köy enstitüsü binalarında incelemede bulundu

09.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:08
Osmaniye Valisi Yılmaz, eski Düziçi köy enstitüsü binalarında incelemede bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, restorasyon çalışması yapılması planlanan eski Düziçi köy enstitüsü binalarını gezdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, restorasyon çalışması yapılması planlanan eski Düziçi köy enstitüsü binalarını gezdi.

Yılmaz, Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Kaymakam Mutlu Almalı ile birlikte enstitü binaları ve günümüzde eğitim müzesi olarak kullanılan kısmı gezdi, müzeden sorumlu Düziçi Fen Lisesi Müdürü İsmail Gökçeli'den bilgi aldı.

Yılmaz, 1940'lı yıllarda yapılıp eğitim öğretim hayatına başlamış enstitü bünyesindeki aletler ile yapılan faaliyetlere ait malzemelerin müzede sergilendiğini belirtti.

Yılmaz, müzeyi gezmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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