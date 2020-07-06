Osmaniye Valisi Yılmaz, doğa ve izcilik kampını ziyaret etti Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Aslantaş Doğa ve İzcilik Kampında inceleme ve denetlemede bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Aslantaş Doğa ve İzcilik Kampında inceleme ve denetlemede bulundu. Yılmaz, kamp hakkında Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'dan bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, kampın kentin doğal güzellikleri arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, kampta gençlere güzel imkanlar sunulduğunu kaydetti. Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kampta 20 odalı bina ve 4 kişilik 18 bungalov, 2 basketbol, 1 plaj voleybolu sahası, 1 açık tenis kortu, yüzme havuzu, tırmanma duvarı ve ip parkuru olduğunu kaydetti. Loğoğlu, kampta gençlerin doğa yürüyüşü yapabildiğini, yüzme, okçuluk, halk oyunları, tiyatro, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol ve basketbol etkinlikleri yapabildiğini aktardı. Kaynak: AA