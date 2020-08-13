Osmaniye Valisi Yılmaz'dan ziyaret Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, Kaymakam Yakup Kılınçoğlu ve Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu'nu ziyaret ederek ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Emniyet Amirliği binasındaki incelemelerin ardından Yılmaz, 1993 yılında Diyarbakır'ın Yokuşlu köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Çilves'in ailesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, sorunları dinledi.

Kaynak: AA