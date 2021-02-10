Osmaniye Valisi Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

10.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:30
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 1999 yılında Zorkun Yaylası'nda PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Kadir Kızar'ın ailesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 1999 yılında Zorkun Yaylası'nda PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Kadir Kızar'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ile ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı diledi.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, vatanı için canlarını veren şehitlere olan borçların hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Vali Yılmaz, ziyarette şehidin torunlarına hediye, şehit ailesine de Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Turan Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Buse Varol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye Valisi Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:33:13. #1.15#
title