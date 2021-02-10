Osmaniye Valisi Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 1999 yılında Zorkun Yaylası'nda PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Kadir Kızar'ın ailesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 1999 yılında Zorkun Yaylası'nda PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Kadir Kızar'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ile ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı diledi.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, vatanı için canlarını veren şehitlere olan borçların hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Vali Yılmaz, ziyarette şehidin torunlarına hediye, şehit ailesine de Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman