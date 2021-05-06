Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin aksatılmaması uyarısı
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Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin aksatılmaması uyarısı

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin aksatılmaması uyarısı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tam kapanma tedbirlerinin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara bayramlaşmalarını telefonla yapmaları çağrısında bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tam kapanma tedbirlerinin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara bayramlaşmalarını telefonla yapmaları çağrısında bulundu.

Vali Yılmaz, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetiminde, tam kapanmadan muaf tutulan esnafı ziyaret etti.

Maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, denetimin ardından gazetecilere, kentteki vaka sayısının önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Yılmaz, verilen mücadeleyi sabırla sürdürmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah koronavirüsü ilimizden atacağız, bitireceğiz. Tam kapanma sürecini de çok iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle faaliyetteki iş yerlerinin çok daha dikkatli olması lazım." dedi.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bayramda bir araya gelmeden, bu bayramı da telefonlaşarak atlatalım. Bu mücadeleyi hep birlikte en iyi şekilde sonuçlandıracağımıza ve inşallah yakın zamanda da ilimizden koronavirüs vakalarını en aşağılara indirip bitireceğimize inanıyorum. Sağlıkçılarımız, jandarmamız, emniyetimiz, bütün kamu personeli alanda mücadele ediyor. Vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyorlar, bu mücadelede hep beraber olmazsak başarılı olamayız. Birlikteliği sağlıyoruz ve bunun neticesinde bu sonuçları almaya başladık. Eğer biz birlikteliğimizi bu şekilde sürdürürsek çok daha iyi sonuçları yakında göreceğimize inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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