Osmaniye Valisi Yılmaz'dan kurum ziyaretleri

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki bazı kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki bazı kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdi.

Yılmaz ilk olarak Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Adnan Gizlice'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Yılmaz, burada da yetkililerle bir süre görüştü.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, işlemler için kurumlara gelen vatandaşların memnun ayrılmalarının önemli olduğunu belirterek, personelin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman