Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret Açıklaması
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Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret Açıklaması

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'na hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"yi ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'na hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"yi ziyaret etti.

Yılmaz'ın ziyaret edip incelemede bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı Bayraktepe'de, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul da hazır bulundu.

Burada görevli özel harekat polisleriyle sohbet eden Vali Yılmaz, bölge hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, özel harekat polislerinin burada 24 saat nöbet tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün buraya gelerek polislerimizdeki o motivasyonu bizzat gördük. Özel harekat polislerimizle gurur duyuyoruz. Osmaniye'miz, kahraman polislerimizle güvendedir. 24 saat gece gündüz burada bizlerin emniyeti için nöbet tutuyorlar. Jandarma ve polis özel harekat ekiplerimiz Amanoslar'da teröre geçit vermiyor. Her geçen gün terörün izleri buradan biraz daha siliniyor. Bu kahramanlar, teröristlerin hiçbir faaliyet göstermesine fırsat vermiyor, vermeyecek."

Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi 'Bayraktepe'ye ziyaret Açıklaması
Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi 'Bayraktepe'ye ziyaret Açıklaması
Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi 'Bayraktepe'ye ziyaret Açıklaması
Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi 'Bayraktepe'ye ziyaret Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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