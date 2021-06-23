Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı
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Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşemeye gelmeyeceğini söyledi Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor.

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "gevşemeyin" uyarısı

Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşemeye gelmeyeceğini söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. 'Dinamik Denetim' modeli kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşemeye gelmeyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık açıkladığı 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, 6,2 oranla Türkiye'de en az vakaya sahip olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Raufbey Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayısında Osmaniye'nin birinci olduğunu hatırlatarak kuralların asla gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz, mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Korona virüsü ilimizde sıfırlayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Dün yayınlanan tabloya göre Türkiye'de en iyi iller arasında birinci sırada yer aldık. Osmaniye olarak çok mutlu olduk. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte bu başarıyı elde ettik. İnşallah hep birlikte bu başarıyı sürdürmeliyiz. Kuralları asla gevşetmemeliyiz çünkü bu virüs çok çabuk yayılan, çok tehlikeli bir virüs. Hamdolsun Osmaniye olarak bu mücadelede çok iyiyiz. Bu başarının elde edilmesine katkı sağlayan başta canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, kamu çalışanlarımıza ve destek olan bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu mücadeleyi en iyi şekilde sürdürelim ve korona virüsü ilimizde sıfırlayalım" diye konuştu.

Korona virüsle mücadelede aşının önemine dikkat çeken Vali Yılmaz, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırmaları gerektiğini de hatırlattı.

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan 'gevşemeyin' uyarısı
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan 'gevşemeyin' uyarısı
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan 'gevşemeyin' uyarısı
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan 'gevşemeyin' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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