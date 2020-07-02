Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Bahçe ilçesine ziyaret Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, Bahçe İlçe Kaymakamı Müfit Gltekin ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bahçe Belediyesi bahçesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Yılmaz, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada görev süresi içerisinde Osmaniye'ye en güzel şekilde hizmet sunmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA