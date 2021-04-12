Osmaniye Valisi Yılmaz, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Yılmaz, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Osmaniye Valisi Yılmaz, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Vali Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yılmaz'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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