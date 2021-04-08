Osmaniye Valisi Yılmaz, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i makamında kabul etti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i makamında kabul etti.
Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Firik de Vali Yılmaz'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Firik, Vali Erdinç Yılmaz'a, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner