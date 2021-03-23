Osmaniye Valisi Yılmaz, 93 yaşındaki vatandaşı ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Yılmaz, 93 yaşındaki vatandaşı ziyaret etti

23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:10
Osmaniye Valisi Yılmaz, 93 yaşındaki vatandaşı ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentte "Tenekeci Talip" olarak tanınan 93 yaşındaki Talip İşçi'yi evinde ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentte "Tenekeci Talip" olarak tanınan 93 yaşındaki Talip İşçi'yi evinde ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette Talip İşçi ile sohbet etti, yaşam hikayesini dinledi.

İşçi'nin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayan Yılmaz, "Kentimizin yaşayan çınarı Talip amcamızı bugün ziyaret ediyoruz. Kendisi ile tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Büyüklerimiz bizim için kıymetlidir. Talip Amcamıza saygılarımı sunuyor, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Yılmaz, İşçi'ye ziyaret anısına plaket verdi.

Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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